Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Comertului din China a anuntat marti ca va analiza de maniera exhaustiva noua lege a bugetului apararii din SUA care intareste rolul unei comisii-cheie insarcinate cu revizuirea investitiilor straine propuse si a cerut tratament corect pentru investitorii chinezi, relateaza Reuters. Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni legea bugetului Pentagonului pe 2019 care prevede cheltuieli de 716 miliarde de dolari, aparandu-si proiectul de Forta spatiala si aratand cu degetul spre China, relateaza AFP, DPA si Reuters.Aceasta lege de finantare "le va da militarilor americani…

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni legea bugetului Pentagonului pe 2019 care prevede cheltuieli de 716 miliarde de dolari, aparandu-si proiectul de Forta spatiala si aratand cu degetul spre China, relateaza AFP, DPA si Reuters. Aceasta lege de finantare "le va da militarilor americani…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, s-a declarat marti "absolut" favorabil crearii unui nou comandament militar pentru spatiu, fara a merge totusi pana la a spune ca isi doreste forta spatiala despre care a vorbit Donald Trump, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Trebuie sa consideram…

- Seful diplomatiei chineze, Wang Yi, si secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-au intalnit vineri la Singapore, in marja unui forum regional, in contextul unui ''razboi comercial'' din ce in ce mai inversunat dintre cele doua tari, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres. Reporterii…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut, luni, Pentagonului sa creeze o forta militara spatiala, in scopul dobandirii "dominatiei americane in spatiu", informeaza site-ul de stiri Axios.com. - continua -

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut, luni, Pentagonului sa creeze o forta militara spatiala, în scopul dobândirii "dominatiei americane în spatiu", informeaza site-ul de stiri Axios.com.

- Presedintele american Donald Trump a cerut luni Chinei, intr-o postare pe Twitter, sa controleze mai bine frontiera cu Coreea de Nord, parand a reprosa Beijingului ca relaxeaza sanctiunile economice impotriva Phenianului inaintea unui summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un prevazut a avea loc…