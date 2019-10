Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia, luni, fata de moartea, intr-o operatiune americana in Siria, a liderului gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi si a apreciat ca organizatia acestuia a ”desfigurat imaginea islamului si musulmanilor in intreaga lume”, relateaza AFP, potrivit…

