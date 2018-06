Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean Kim Jong Un, cei doi se vor aseza, marti, la masa discutiilor, in cadrul unui summit istoric care are loc in Singapore. In perspectiva aceste intalniri, agentia germana de presa dpa prezinta portretul politic al celor doi protagonisti.…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un participa maine dimineața la summitul ce va intra in istorie. Este pentru prima data cand un lider nord - coreean se intalneste cu un presedinte american in functie.

- Presedintele SUA Donald Trump si liderul nord coreean Kim Jong Un au ajuns duminica la Singapore, cu doua zile inainte de summitul lor istoric, al carui rezultat se anunta incert dupa decenii de tensiuni intre SUA si Coreea de Nord, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Arsenalul nuclear nord coreean,…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au ajuns duminica la Singapore, cu doua zile inainte de summitul lor istoric, al carui rezultat se anunta incert dupa decenii de tensiuni intre SUA si Coreea de Nord, relateaza AFP. Arsenalul nuclear nord-coreean, pentru care Phenianul…

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, nu-l va insoti pe sotul sau Donald Trump la summitul G7 din Canada, la sfarsitul acestei saptamani, si nici la summitul de la Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe 12 iunie.

- Presedintele SUA Donald Trump anunta pe Twitter ca o delegatie americana se afla in Coreea de Nord pentru a stabili detaliile summit-ului cu Kim Jong Un si isi exprima increderea in potentialul stralucit al Coreei de Nord.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca inca nu este clar daca summitul planificat cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea totusi loc si a spus ca va continua sa insiste pe denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza Reuters.'Vom vedea', le-a spus Trump ziaristilor…

- Presedintele american, Donald Trump, a laudat marti atitudinea liderului nord-coreean, Kim Jong Un, cu care urmeaza sa aiba curand o intrevedere, estimand ca acesta a fost "foarte deschis" si a avut un comportament "foarte onorabil", informeaza AFP.Dand asigurari ca Phenianul doreste ca intrevederea…