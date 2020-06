Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a ordonat duminica retragerea Garzii Nationale din Washington, afirmand ca situatia este sub control, in contextul numeroaselor manifestatii declansate de moartea lui George...

- Presedintele american Donald Trump a ordonat duminica retragerea Garzilor nationale din Washington, afirmand ca situatia este sub control, in contextul manifestatiilor declansate de moartea lui George Floyd, transmit agentiile internationale de presa. Garzile nationale "se vor retrage,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a dat ordin pentru inceperea procesului de retragere a membrilor Garzii Naționale din Washington DC. Acum totul este ”sub control perfect”, a anunțat liderul de la Casa Alba pe Twitter. ”Tocmai am dat un ordin pentru ca Garda Naționala sa inceapa procesul de retragere…

- Președintele Donald Trump a dat ordin pentru începerea procesului de retragere a membrilor Garzii Naționale din Washington DC, acum totul fiind ”sub control perfect”, a anunțat liderul de la Casa Alba pe Twitter. De altfel, primarul capitalei SUA a cerut în mai multe rânduri…

- Aproximativ 1.600 militari au fost dislocati in vecinatatea Washingtonului, unde au izbucnit proteste violente pentru moartea afro-americanului George Floyd , relateaza presa locala , citand - l pe purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman. "Soldații activi sunt staționați la bazele militare…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a declarat luni ca protestele din Statele Unite ale Americii trebuie sa se desfașoare intr-o maniera pașnica, iar violentele comise de politie trebuie sa faca obiectul anchetelor, relateaza Agerpres.”Autoritatiletrebuie sa…

- Guvernatorii statelor in care au loc proteste in acest zile au fost calificați drept ”slabi” de catre președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care le-a cerut sa adopte masuri mai dure impotriva protestatarilor, relateaza Agerpres.In ultima saptamana, in mai multe orașe americane au avut…

- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a anuntat sambata ca va "mobiliza in totalitate" Garda Nationala din acest stat american din cauza revoltelor ce continua in Minneapolis, o decizie fara precedent in istoria de 164 de ani a acestei structuri de securitate, transmite dpa, conform Agerpres."Situatia…