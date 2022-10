Stiri pe aceeasi tema

Departamentul Justitiei din Statele Unite cere secretizarea unor fragmente ale unui document utilizat pentru justificarea mandatului care a permis perchezitia in resedinta din Florida a fostului presedintele Donald Trump, informeaza site-ul Politico.com.

Avocații lui Donald Trump au cerut unui judecator federal sa impiedice FBI sa continue sa examineze documentele recuperate de pe proprietatea fostului președinte, din Florida, pana cand va fi numit un expert special neutru care sa inspecteze inregistrarile, relateaza Sky News, potrivit Mediafax.

Biroul Federal de Investigații (FBI) cauta documente clasificate legate, printre altele, de arme nucleare, la proprietatea fostului președinte american Donald Trump din Florida, noteaza Washington Post, citand surse.

Președintele chinez Xi Jinping este așteptat sa viziteze Arabia Saudita saptamana viitoare, unde se planuiește o recepție de gala pe masura celei oferite lui Donald Trump la prima sa calatorie in strainatate in calitate de președinte, transmite The Guardian.

Presedintele SUA, Joseph Biden, un politician democrat, a ajuns intr-o pozitie "incomoda" in contextul criticilor opozitiei republicane, inclusiv ale fostului vicepresedinte Mike Pence, privind perchezitiile efectuate la resedinta fostului presedinte Donald Trump, conform publicatiei The Hill.

Poliția din Palm Beach, Florida ar anticipa ca protestatari inarmați se vor deplasa la reședința lui Donald Trump, in urma percheziției efectuate luni de FBI la locuința fostului președinte, informeaza Newsweek.

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat ca agenti FBI i-au perchezitionat, luni, proprietatea sa din Mar-a-Lago si au i-au spart seiful, posibil legat de o ancheta a Departamentului de Justitie al SUA privind eliminarea de catre Trump a dosarelor prezidentiale oficiale in statiunea din…