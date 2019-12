Stiri pe aceeasi tema

- ”Coreea de Sud este unul dintre locurile din lume in care noi am mentinut mereu un inalt grad de pregatire a trupelor”, a subliniat vineri, intr-o conferinta de presa, seful Statului Major american Mark Milley.Alianta armatelor sud-coreeana, japoneza si americana este ”solida ca stanca”,…

- In cazul in care cele doua capete de acuzare sunt adoptate in sesiune plenara, saptamana viitoare, Donald Trump urmeaza sa devina al treilea presedinte din istoria Statelor Unite inculpat in Camera Reprezentantilor, majoritar democrata. Insa este putin probabil ca locatarul Casei Albe sa fie…

- ”FUMIGENE DE WEEKEND”(113) FUNIGENE DE WEEKEND (113) “Sa se revizuiasca, primesc, dar sa nu se schimbe nimic” sau “noi vrem democrație, dar nu pentru caței” in combinație cu “una vorbim, alta fumam”. File eterne, din tezaurul literaturii romane, valabile erga omnes, de la politica la tutun STOP De pilda…

- James Mattis, generalul american multiplu decorat, care a trecut prin numeroase razboaie și care a servit drept secretar al Apararii timp de doi ani sub președintele Donald Trump, lanseaza un avertisment sumbru pentru soarta democrației Statelor Unite. ”Dușmanul este in interior” spune carismaticul…

- Franța, exasperata de retragerea americana din nord-estul Siriei, denunța pierderea de "credibilitate" a Statelor Unite și a Alianței atlantice, care se reunește joi, dupa abandonarea kurzilor în fața ofensivei Turciei, scrie AFP.Președintele Emmanuel Macron și ministrul sau…

- Statele Unite exercita tot mai multe presiuni asupra Turciei pentru a pune capat ofensivei militare din nordul Siriei, o zona controlata de kurzi, transmite BBC. Mai mulți oficiali americani amenința Ankara ca va suferi „consecințe grave”, in timp ce președintele Donald Trump susține ca ar vrea sa negocieze…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in conflict deschis cu democratii din Congres, care au lansat o procedura de destituire impotriva sa, i-a acuzat pe acestia ca au lansat o "cruciada pentru a distruge democratia" din SUA, intr-un discurs deosebit de agresiv sustinut joi seara la un miting…

- Armata Turciei tocmai a lansat Operațiunea Primavara Pacii impotriva PKK și a teroriștilor ISIS din nordul Siriei, a anunțat, miercuri dupa amiaza, președintele Turciei, Recep Erdogan. Turcia si-a inceput ofensiva militara in nord-estul Siriei, ofensiva pe care o desfasoara cu girul Statelor Unite si…