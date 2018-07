Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a provocat critici in Statele Unite, inclusiv din partea propriului partid, prin atitudinea sa la intalnirea de luni, de la Helsinki, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, informeaza...

- Xiaomi nu mai are rabdare. Dupa ce a tinut luni de zile secreta existenta noului sau smartphone din gama Android One, Mi A2 , compania a confirmat existenta sa, cat si a unui model mai modest din aceeasi gama, dar si data la care le vom vedea in mod oficial. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook…

- Președintele Donald Trump intenționeaza sa se intalneasca tete-a-tete cu Vladimir Putin inainte de summit-ul de la Helsinki, programat pentru 16 iulie, susține CNN, care citeaza o sursa din anturajul lui Trump, familiarizata cu planurile organizarii intalnirii. Aceeași sursa a spus ca intalnirea in…

- Premierul Pavel Filip a cerut ministerului Justitiei analiza cadrului legislativ in care s-au luat deciziile de invalidare a alegerilor locale. Anuntul a fost facut in cadrul sedintei saptamanale a guvernului.

- Președintele Donald Trump a anunțat ca ramașițele a 200 de militari americani, ucisi in timpul razboiului din Coreea, au fost restituite Statelor Unite, potrivit Agenției Reuters, preluata de Mediafax. „I-am primit inapoi pe eroii noștri cazuți”, a spus Trump. Anunțul restituirii ramașițelor a fost…

- Discutiile despre summit "se misca foarte frumos", "inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu s-a schimbat", a afirmat presedintele care ii scrisese joi liderului de la Phenian pentru a-l informa ca summitul este anulat.Sambata, Kim s-a intalnit pentru a doua oara cu presedintele…

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, scrie AGERPRES.Declaratia sa de la Casa Alba este transmisa in continuare in direct la televiziuni. ...

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice din 20 martie, sa intreprinda o vizita in SUA, a anuntat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de Sputnik. „Donald Trump s-a declarat bucuros sa-l primeasca pe liderul de…