- Fostul presedinte american Donald Trump a iesit pentru prima data in ultimii 25 de ani din lista primilor 400 de bogati ai lumii, intocmita de revista Forbes. Averea acestuia este estimata in prezent la aproximativ 2,5 miliarde de dolari.

- Donald Trump vrea sa-și recupereze contul de Twitter cu orice preț. Fostul presedinte american i-a cerut unui judecator federal din Florida sa oblige platforma Twitter sa-i redeschida contul. Controversatul politician a fost exclus de pe aceasta rețea de socializare in luna ianuarie a acestui an.

- Fostul președinte republican Donald Trump și-a anunțat deja o noua candidatura la Casa Alba, dupa ce a pierdut alegerile din toamna in favorarea candidatului democrat, Joe Biden. Trump are 74 de ani...

- Declaratiile fiscale ale fostului presedinte Donald Trump trebuie sa fie predate Congresului de catre serviciul fiscal (IRS), a anuntat, vineri, Departamentul pentru Justitie, transmite CNBC. Biroul pentru Consiliere Juridica al Departamentului pentru Justitie a afirmat intr-o opinie scrisa…

- Fostul șef al Microsoft intra in clubul celor cu averi de peste 100 miliarde de dolari. Steve Ballmer a devenit al 9-lea miliardar care a depașit acest prag, fiind urmat indeaproape de fondatorul Oracle, relateaza Realitatea PLUS.

- Steve Ballmer, fost director general al Microsoft pana in 2014, are o avere neta estimata la 100,5 miliarde de dolari dupa ce acțiunile companiei au fost inchise in aceasta saptamana.Averea fondatorului Oracle, Larry Ellison, s-a apropiat puternic de borna de 100 miliarde de dolari, dupa o apreciere…