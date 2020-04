Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca a avut luni o discutie telefonica "foarte prietenoasa" cu Joe Biden, dupa ce favoritul in alegerile primare democrate pentru desemnarea candidatului la prezidentiale l-a sunat pentru a discuta despre felul in care administratia gestioneaza criza legata…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marti pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite, noteaza AFP. "Vom traversa doua saptamani foarte, foarte dificile", a…

- Doua cabinete de avocatura din Statele Unite au depus o plangere impotriva statului chinez in legatura cu actuala pandemie de coronavirus, cerandu-i sa plateasca pentru pagubele provocate contribuabililor si oamenilor de afaceri americani.

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca a ordonat instalarea de urgenta a unor spitale de campanie, cu o capacitate totala de 4.000 de paturi, in statele americane cele mai afectate de pandemia de coronavirus: California, New York si Washington, relateaza AFP. In cadrul unei conferinte…

- Joe Biden pare sigur - dupa trei noi victorii impotriva rivalului sau Bernie Sanders in alegerile primare democrate - ca urmeaza sa-l infrunte pe Donald Trump in noiembrie, intr-o cursa la fotoliul de la Casa Alba bulversata de noul coronavirus, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Nu vreau ca oamenii sa moara.…

- Fostul vicepresedinte american si aspirant din partea democratilor la functia de presedinte al SUA, Joe Biden, l-a calificat marti pe liderul de la Casa Alba, Donald Trump, drept "incompetent periculos" si "lider mondial incapabil", transmite EFE. Intr-o interventie la New York pentru…