Potrivit presei internaționale, in urma cu puțin timp, Donald Trump a ajuns la un tribunal federal din Miami, unde a fost arestat și pus sub acuzație federala inainte de apariția sa in instanța, unde va fi trimis in judecata in fața unui judecator. Fostul președinte al SUA a pledat nevinovat in instanța federala din Miami pentru toate cele 37 de acuzații care ii sunt aduse.