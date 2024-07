Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange vizibil la urechea dreapta, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma, scriu AFP si Reuters.

- Donald Trump a fost impușcat, cu puțin timp in urma, in timpul unui miting electoral din Pennsylvania.In imaginile transmise live de televiziunile americane s-au auzit cateva zgomote, posibil impușcaturile, și fostul președinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie,…

- Fostul presedinte Donald Trump a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange la urechea dreapta, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma. Donald Trump, care tocmai isi incepuse discursul, a fost imediat inconjurat de agenții Secret Service, care l-au escortat de pe scena pana…

- Dupa dezbaterea dezastruoasa de saptamana trecuta, președintele american Joe Biden i-a transmis, marți, unui aliat cheie ca este conștient ca s-ar putea sa nu-și poata salva candidatura daca nu poate convinge publicul in zilele urmatoare ca este pregatit pentru aceasta funcție, relateaza New York Times.Președintele,…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, este principala varianta de inlocuire a actualului presedinte Joe Biden daca acesta va decide sa nu continue campania de realegere, au indicat sapte surse din interiorul echipei de campanie a lui Biden, de la Casa Alba si din Comitetul National Democrat…

- Tanarul care a fost impușcat de polițiști in timpul unei urmariri in Dorohoi a fost operat. Medicii i-au scos un rinichi și o bucata din colon. Barbatul de 25 de ani se afla la volanul unui microbuz și nu a oprit la semnalele agenților care au pornit in urmarire. Agenții au tras 61 de focuri de arma…

- Fostul presedinte american Donald Trump si-a anulat, sambata, un miting in Carolina de Nord, primul sau eveniment major de campanie de la inceputul procesului sau penal din New York, din cauza vremii nefavorabile, informeaza news.ro.

- Noile proiecte de ajutoare militare americane pentru Ucraina si Israel, anuntate luni seara de seful Camerei Reprezentantilor, republicanul Mike Johnson, vor fi utile celor doua tari, a reactionat marti Casa Alba, transmite France-Presse, potrivit Agerpres.„S-ar parea ca, la prima vedere, propunerea…