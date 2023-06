Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a sosit la tribunalul federal din Miami, unde va fi pus sub acuzare pentru acuzații legate de documentele clasificate gasite in complexul sau Mar-a-Lago, potrivit The Guardian.In fața tribunalului s-au adunat mai mulți susținatori ai fostului președinte care poarta pancarte pe care scrie…

- Fostul presedinte Donald Trump se confrunta cu 37 de acuzatii in legatura cu infractiuni legate de manipularea necorespunzatoare a unor documente clasificate, potrivit actului de acuzare desecretizat vineri, care arata ca fostul sef al Casei Albe pastra acasa, printre altele, secrete nucleare, un "plan…

- Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat ca a fost inculpat in dosarul arhivelor Casei Albe, unde este acuzat ca a luat cutii intregi de documente, unele dintre ele confidentiale, cand a parasit Casa Alba. „Corupta administratie Biden mi-a informat avocatii ca am fost inculpat, probabil in…

- Donald Trump a pledat marti nevinovat de falsificarea unor documente contabile, in fata unui tribunal din New York, intr-o audiere istorica ce a starnit pasiuni in America si a pregatit terenul pentru un proces care va avea loc in mai putin de un an, cand Statele Unite vor intra in febra alegerilor…

- Fostul președinte american Donald Trump se va retrage la casa lui din Mar-a-Lago, in Palm Beach, Florida, dupa audierea in instanța. El va depune și o plangere in cadrul unei instanțe penale din Manhattan. Dupa ce a fost trimis in judecata, Donald Trump și-a manifestat dorința de a ține un discurs in…

- Fostul președinte al CJ Neamț, Ionel Arsene, a fost plasat in arest la domiciliu de instanța din Bari. Fostul președinte al Consiliului Județean, Ionel Arsene, a fost condamnat la 6 ani și 8 luni cu executare de Curtea de Apel Brașov intr-un dosar de corupție, conform surselor G4Media. Procesul a inceput…

- O instanta judiciara a cerut, miercuri, echipei legale a fostului presedinte Donald Trump sa furnizeze informatii relevante in investigatia privind presupusa detinere neautorizata a unor documente clasificate in resedinta din Mar-a-Lago, Florida, scrie Mediafax.Decizia a fost emisa de un complet…