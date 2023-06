Donald Trump a fost arestat. A pledat nevinovat pentru 37 de capete de acuzare! Donald Trump a avut ieri infațișare la tribunalul federal in procesul in care este pus sub 37 de capete de acuzare . Toate acestea cu privire la faptul ca ar fi pastrat ilegal documente clasificate de securitate naționala in reședința sa din Florida, dupa terminarea mandatului la Casa Alba. Fostul președinte american s-a prezentat ieri la tribunalul din Miami. Daca in final va fi gasit vinovat, acesta risca pana la 20 de ani de inchisoare. Odata ajuns la tribunal, Trump a fost luat in custodie, a fost amprentat și…