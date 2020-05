Stiri pe aceeasi tema

- Remdesivirul e medicamentul in care isi pun acum speranta cei care se lupta cu COVID-19. Remdesivir și plasma sunt folosite și in țara noastra. UPDATE Trei pacienti aflati in stare critica in sectia ATI a Institutului „Matei Balș” au primit plasma hiperimuna de la un donator vindecat de Covid 19. „Aceasta…

- Virusul a infectat peste 3,3 milioane de oameni din intreaga lume si a provocat aproape 235.000 de decese, potrivit celui mai recent bilant. Si in Marea Britanie COVID-19 face in continuare ravagii, fiind a doua tara cea mai afectata de noul coronavirus in Europa, cu 26.711 decese pana in prezent. Medicii…

- Remdesivirul e medicamentul in care isi pun acum speranta cei care se lupta cu COVID-19. Remdesivir și plasma sunt folosite și in țara noastra. UPDATE Trei pacienti aflati in stare critica in sectia ATI a Institutului „Matei Balș” au primit plasma hiperimuna de la un donator vindecat de Covid 19. „Aceasta…

- Americanii au facut ANUNȚUL așteptat de toata planeta! Cand apare, PANA LA URMA, vaccinul anticoronavirus Un vaccin anti-coronavirus ar putea fi lansat pana in toamna acestui an. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate…

- Primarul din Las Vegas, Carolyn Goodman, militeaza pentru redeschiderea cazinourilor și a celorlalte intreprinderi din oraș, in plina pandemie de coronavirus, noteaza Business Insider.Conform lui Carolyn Goodman, toate cazinourile din oraș care ar dori sa se redeschida sa o poata face, iar in eventualitatea…

- Grupurile farmaceutice GlaxoSmithKline (GSK) si Sanofi (Franta) si-au anuntat marti asocierea in vederea dezvoltarii unui vaccin cu adjuvant impotriva noului coronavirus SARS-CoV-2, transmite Reuters. GSK (companie farmaceutica globala cu sediul la Londra) si Sanofi (Franta) au precizat ca testele clinice…

- Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri de Covid-19, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite. Cele mai multe cazuri de...

- Anul viitor este posibil sa existe un vaccin pentru coronavirus, iar atunci efectul acestuia va incepe sa scada, a spus, marți, Raed Arafat, Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența.„Anul viitor probabil ca vom avea vaccin pentru virus. Ce face toata lumea acum este sa incerce sa limiteze…