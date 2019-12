Stiri pe aceeasi tema

- A doua faza a anchetei pentru destituire impotriva presedintelui american Donald Trump incepe miercuri in Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor, congresmenii urmand sa consulte public specialisti in legatura cu cadrul constitutional pentru pasii de urmat, relateaza DPA, citata de Agerpres.Comisia…

- Un consilier al lui Donald Trump a recomandat restrangerea accesului la conversatia cu seful statului ucrainean care a declansat actuala procedura de destituirea a presedintelui american, potrivit marturiei sale in fata Congresului facuta publica sambata, noteaza AFP. Timothy Morrison, un specialist…

- Comisiile din Camera Reprezentanților SUA care conduc ancheta privind destituirea președintelui Donald Trump au spus marți ca l-au chemat pe Mick Mulvaney, șeful cabinetului Trump, sa depuna marturie pe 8 noiembrie, relateaza Reuters. ”Pe baza dovezilor strânse în ancheta privind…

- Membrii Camerei Reprezentațiilor urmeaza sa voteze asupra unei rezoluții ce propune formalizarea procedurilor de anchetare a președintelui SUA, Donald Trump, care ar putea duce la demiterea liderului de la Casa Alba, a anunțat Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, relateaza Mediafax…

- Ministrul american al energiei Rick Perry nu va preda documente referitoare la rolul sau in afacerea Ucraina, solicitate de congresmenii democrati ca parte a anchetei de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump, conform informatiilor aparute in mass-media americana, transmite Reuters potrivit…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri ca tara sa 'nu va face nimic' in ceea ce priveste ancheta in curs de desfasurare in SUA in vederea destituirii presedintelui Donald Trump, suspectat ca a exercitat presiuni asupra Kievului pentru a cauta informatii compromitatoare…

- Oficialul american a confirmat miercuri, in cadrul unei declarații facuta in timpul vizitei sale in Italia, ca a asistat la discuția telefonica dintre cei doi șefi de stat, Donald Tump și Volodimir Zelenski. Mike Pompeo justifica conversația telefonica pe fondul politicilor Statelor Unite in Ucraina,…

- Adversarii presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si-au exprimat joi ingrijorarea privind criticile acestuia la adresa unor lideri europeni intr-o convorbire telefonica cu Donald Trump, transmite Reuters.Joe Biden este cel mai bine cotat in sondajele de opinie in cursa interna a Partidului…