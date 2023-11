Stiri pe aceeasi tema

- Trei cetațeni ruși au fost arestați marți la New York pentru ca au trimis in Rusia componente electronice cu dubla utilizare supuse sancțiunilor SUA din cauza razboiului dus de Moscova in Ucraina.

- Un judecator din New York l-a amendat vineri cu 5.000 de dolari pe fostul președinte american Donald Trump, dupa ce o postare denigratoare pe rețeaua de socializare despre un personal cheie al instanței care se ocupa de cazul sau de frauda civila din New York a ramas pe site-ul sau de campanie, in ciuda…

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor – Regiunea Vest a efectuat, in perioada 01.01.2023-30.09.2023, un numar de 6230 acțiuni de control aplicand 3603 amenzi in valoare totala de 18.205.600 lei, 2065 de avertismente și au fost oprite definitiv de la comercializare marfuri neconforme…

- Donald Trump a comis frauda timp de ani de zile in timp ce a construit imperiul imobiliar care a dus la faima și apoi la Casa Alba, a decis marți un judecator din New York, refuzand in termeni fermi incercarea fostului președinte de a respinge un proces civil impotriva sa, potrivit

- Celebrul om de afaceri roman, fost tenisem și apropiat al Simonei Halep este de parere ca aceasta trebuie sa continue sa-și caute dreptatea. El o sfatuiește sa-i dea in judecata pe cei care i-au recomandat suplimentul, dar și pe judecatori pentru ca nu au grabit judecarea cazului, potrivit GSP.ro.„Ce…

- Procesul civil pentru frauda al lui Donald Trump si al fiilor sai va dura trei luni, din octombrie pana la Craciun, fostul presedinte al Statelor Unite fiind acuzat de justitia statului New York ca si-a "umflat" patrimoniul cu miliarde de dolari intre 2011 si 2021,

- Procurorul general al statului New York (echivalentul procurorului general regional), Letitia James, a transmis sute de pagini de documente acuzatoare catre instanta suprema locala pentru a sustine plangerea civila pe care a depus-o in septembrie 2022 si prin care cere daune de 250 de milioane de dolari…