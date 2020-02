Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea membru al administratiei de la Caasa Alba care a depus marturie in timpul anchetei pentru destituirea lui Donald Trump, la doua zile dupa ce a fost achitat, a fost demis de liderul SUA, au informat mai multe mass-media americane, preluate de AFP si dpa."Am fost informat astazi…

- Donald Trump a facut declarații, miercuri in curtea Casei Albe, dupa ce ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, a fost audiat in Congres in cadrul procedurii de destituire. Președintele american a declarat ca "Nu-l cunosc prea bine. Nu am vorbit prea mult cu el". Dar…

- Ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, a declarat miercuri in Congres ca a dat curs "ordinelor" primite de la presedintele Donald Trump in ce priveste Ucraina, ceea ce vine in sustinerea acuzatiilor lansate la adresa liderului de la Casa Alba ca a facut presiuni asupra…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca ia in calcul "serios" sa depuna marturie in cadrul anchetei pentru destituirea sa care il vizeaza in Camera Reprezentantilor, dupa cum i-a cerut presedinta camerei inferioare a Congresului, democrata Nancy Pelosi, relateaza AFP si Reuters.…

- Donald Trump "se interesa mai mult" de deschiderea unei anchete asupra rivalului sau Joe Biden in Ucraina decat de situatia din aceasta tara, a afirmat miercuri un inalt diplomat audiat in Congres in cadrul procedurii de destituire care il ameninta pe presedintele american, relateaza AFP. William Taylor,…