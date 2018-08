Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea avea o noua intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, in septembrie, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com.

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean Kim Jong Un, care s-au intalnit marti in cadrul unui summit istoric in Singapore, au incercat amandoi sa-si impuna controlul, dar au dat si oarece semne de anxietate, la inceputul reuniunii, relateaza Reuters, citand experti in comunicarea…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat vineri ca se va intalni cu liderul nord coreean Kim Jong Un pe 12 iunie, in Singapore, transmite Reuters citat de Agerpres.ro. Partea americana contramandase summitul saptamana trecuta. Trump l a primit vineri la Casa Alba pe generalul Kim Yong Chol,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri seara ca se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pe 12 iunie, desi acum o saptamana anulase intrevederea, informeaza NBC News.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a exprimat "vointa neabatuta" de a se intalni cu presedintele SUA, Donald Trump, pe 12 iunie, a anuntat agentia oficiala de presa de la Phenian, KCNA, preluata de Reuters, preluata de agerpres. Kim si-a facut cunoscuta pozitia sambata, in cursul unei intalniri…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnalat vineri dupa-amiaza ca a reluat contactele cu Phenianul si ar putea reactiva intrevederea cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, desi tocmai o anulase.

