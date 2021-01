Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a fost pus sub acuzare miercuri in Camera Reprezentantilor, al doilea "impeachment" istoric cu o saptamana inainte de sfarsitul mandatului sau care se incheie in confuzie si intr-un climat de tensiune extrema, noteaza AFP. Camera Reprezentantilor, dominata de democrati,…

- Politia federala americana, FBI, a anuntat, miercuri, arestarea unuia dintre protestatari care au patruns saptamana trecuta in Capitoliu si care purta un tricou inscriptionat cu "Camp Auschwitz". Este vorba de Robert Keith Packer, din Newport News, statul american Virginia. Aceasta referinta la lagarul…

- Vicepresedintele Mike Pence a refuzat marti sa invoce cel de-al 25-lea amendament al Constitutiei americane pentru a-l demite pe presedintele Donald Trump, ceea ce deschide calea pentru lansarea, saptamana aceasta, a unei proceduri de destituire a liderului de la Casa Alba, a doua din mandatul acestuia,…

- Camera Reprezentanților a votat, marți noaptea, sa aprobe o rezoluție prin care solicita demiterea președintelui Donald Trump din funcție prin activarea celui de-al 25-lea amendament. Votul se dorește a fi mai mult simbolic, in condițiile in care vicepreședintele Mike Pence a transmis in cursul serii,…

- Termenul de „impeachement” a devenit unul din ce in ce mai folosit printre americani, mai ales in ultima perioada, cand Donald Trump este acuzat ca ar fi in spatele protestelor violente de la Capitoliu, ba chiar se pregatește o astfel de procedura pentru fosțul președinte al STatelor Unite ale Americii.

- Democratii au depus luni la Camera Reprezentantilor un act de acuzare impotriva lui Donald Trump, prima etapa catre deschiderea formala asteptata in aceasta saptamana a unei a doua proceduri de destituire a presedintelui american, acuzat ca a ''instigat la violenta'' la Capitoliu, relateaza…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a cerut punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu Donald Trump pentru rolul sau in violențele de la Capitoliu, de pe 6 ianuarie, transmite sambata dpa, potrivit Agerpres.

- Site-ul campaniei președintelui american Donald Trump a fost atacat, marți noapte, pentru scurt timp, potrivit presei straine. „Acest site a fost confiscat”, a fost mesajul care aparea pe donaldjtrump.com. „Lumea s-a saturat de stirile false raspandite zilnic de presedinte”, a continuat. Atacatorii…