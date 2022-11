Stiri pe aceeasi tema

- Planurile pentru o potențiala lansare a campaniei electorale au inceput sa se accelereze in ultimele saptamani, cand fostul președinte și consilierii sai au semnalat ca un anunț este iminent, iar aliații sai au inceput in liniște sa pregateasca bazele pentru o operațiune agresiva pe teren, conform unor…

- Solicitarea de a amana executarea ordinului judiciar in asteptarea unui recurs planificat a venit in timp ce Trump a pierdut o tentativa de a anula ordinul la o curte federala de apel. ”Acest caz ridica intrebari importante cu privire la separarea puterilor, care va afecta fiecare viitor presedinte”,…

- Steve Bannon, o figura proeminenta a dreptei americane care a fost strategul principal al lui Donald Trump, a fost condamnat vineri de catre un judecator la patru luni de inchisoare pentru ca a refuzat sa coopereze cu legiuitorii care au investigat luarea cu asalt de anul trecut a Capitoliului SUA de…

- Procuratura statului New York a intentat proces, miercuri, impotriva fostului presedinte Donald Trump si a organizatiei care administreaza companiile familiei acestuia, formuland acuzatii privind practici frauduloase referitoare la valoarea activelor. Actiunea judiciara a procurorului Letitia James…

- Presedintele american Joe Biden si-a multiplicat declaratiile-soc, intr-un interviu rar, acordat CBS si difuzat duminica, cu doua luni inainte de alegerile de la jumatate de mandat, in care a ramas ferm in prinvinta Chinei, optimist cu privire la covid-19 si in care a spus ca Statele Unite ar apara…

- Departamentul de Justiție al SUA a cerut vineri unei curți federale de apel sa-i permita sa reia examinarea materialelor clasificate confiscate in timpul unei percheziții efectuate de FBI la proprietatea din Florida a fostului președinte Donald Trump. Departamentul de Justiție al SUA a facut apel vineri…

- Versiunea publica a declarației pe propria raspundere, un document care include probele stranse de procurori, ar putea dezvalui noi detalii despre ancheta pe care FBI o efectueaza in cazul fostului președinte american Donald Trump, relateaza BBC.Departamentul de Justiție s-a opus publicarii unei versiuni…