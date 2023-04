Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a declarat, marti, ca este ingrijorat de planurile Rusiei de a amplasa armele nucleare tactice in tara vecina Belarus, relateaza CCN. Inca nu au facut asta, daca nu cumva s-a intamplat ceva in timp ce eram in elicopter”, a declarat Biden reporterilor. „Sigur, sunt ingrijorat de…

- Presedintele Joe Biden a ajuns luni dimineata intr-o vizita-surpriza la Kiev. Este prima deplasare a lui Biden in Ucraina de la inceputul invaziei Rusiei, in urma cu aproape un an, si este o surpriza, in conditiile in care Casa Alba anuntase ca presedintele nu are de gand sa mearga si in Ucraina, cu…

- Marina Yankina, 58 de ani, un oficial al Ministerului rus al Apararii, a fost gasita moarta dupa ce a cazut de la etaj, potrivit New york post. Un inalt oficial rus al apararii in razboiul impotriva Ucrainei a fost gasit mort miercuri dupa ce a cazut de la o fereastra de la etajul 16 al […] The post…

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Senatul iși deschide cont oficial aplicația Tiktok, potrivit unui memorandum aprobat miercuri de Biroul Permanent al Senatului, referitor la creșterea activitații acestei camere a Legislativului pe rețelele sociale online. „Numeroase studii releva faptul ca sursele de informare utilizate cu predilecție…

- Hotelul Trump International din Doonbeg (Irlanda), detinut de familia omului de afaceri Donald Trump, angajeaza peste 30 de oameni din Romania pe pozitii de manager de restaurant, ospatar, bucatar, personal si supervizor curatenie. Potrivit anunțului de recrutare, se califica pentru postul de manager…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea pentru modificarea anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Pe 20 decembrie…