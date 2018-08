Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a fost fotografiat colorand gresit steagul Statelor Unite, in timpul unei vizite efectuate alaturi de Melania Trump si secretarul pentru Sanatate si Resurse Umane, Alex Azar, la un spital de copii din statul Ohio, relateaza site-ul Business Insider.

- Presedintele american Donald Trump a trimis Senatului nominalizarea lui Adrian Zuckerman - un avocat care la 10 ani a emigrat din Romania in SUA si care este vorbitor fluent de limba romana - pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti.

- Viitorii regi ai Angliei, respectiv Prințul Charles și Prințul William, au refuzat cu vehemența sa-l intalneasca pe Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, in timpul vizitei acestuia in Marea Britanie. Doar Regina Elisabeta a fost cea care l-a intampinat, iar acum sigur regreta… Trump…

- Presedintele american Donald Trump a salutat marti hotararea Curtii Supreme de a valida decretul sau privind imigratia, decizie pe care a numit-o 'o victorie fantastica' pentru poporul american dupa 'luni de isterie' din partea mass-media si a democratilor, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa. Trump urmeaza…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un au dat mana, marti, in hotelul Capella din Singapore, devenind astfel primul presedinte in functie din istoria Statelor Unite care se intalneste pentru a discuta cu un lider al Coreei de Nord. Presedintele american…