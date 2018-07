Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat ca nu se teme de faptul ca presedintele american Donald Trump ar putea recunoaste anexarea Crimeii de catre Rusia in cadrul intrevederii pe care o va avea luni la Helsinki cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza dpa. Porosenko s-a intalnit cu liderii…

- Intalnirea bilaterala cu Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, va avea loc la ora 11, mai precizeaza Administratia prezidentiala. Ulterior de la ora 11, presedintele Klaus Iohannis va participa la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de Sefi de Stat si de Guvern cu…

- Presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel au discutat miercuri, la Bruxelles, in marginea summitului NATO, la cateva ore dupa ce liderul american criticase cu virulenta Germania pentru dependenta energetica de Rusia si cheltuielile de aparare pe care le considera insuficiente,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va intalni miercuri cu cancelarul german Angela Merkel, la doar cateva ore dupa ce a afirmat ca Germania, un aliat traditional al SUA, este "in totalitate controlata" si "prizoniera" Rusiei, informeaza agentia The Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump a trimis o scrisoare pe un ton amenintator Belgiei si altor sase state membre UE care fac parte din NATO, in care le cheama la ordine cu privire la angajamentul de a-si creste cheltuielile militare, odata cu apropierea summitului Aliantei Nord-Atlantice, a anuntat…

- Presedintele american Donald Trump va calatori la Bruxelles, pentru a lua parte la o sedinta NATO, programata pentru 11-12 iulie, au declarat doi oficiali ai Casei Albe, miercuri, conform Bloomberg.

- Premierul japonez Shinzo Abe a plecat miercuri spre SUA, unde va fi primit de presedintele Donald Trump, vizita ce survine inaintea summitului SUA-Coreea de Nord care va avea loc in Singapore saptamana viitoare, relateaza dpa. Abe si Trump urmeaza sa se intalneasca joi pentru a discuta cu privire la…