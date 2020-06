Stiri pe aceeasi tema

- In Washington au fost dislocați 1.600 de soldati. Misiunea trupelor este sa puna capat jafurilor si violentelor inregistrate in capitala SUA de protestatarii revoltati de uciderea lui George Floyd, un afro-american de 46 de ani, decedat in timp ce era incatusat de o patrula de politie in Minneapolis.…

- Pentru a șaptea zi consecutiv, in Statele Unite au loc proteste in zeci de state americane, dupa moartea lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce un ofiter de politie alb l-a apasat cu genunchiul pe gat. Cel puțin in 40 de orașe au avut loc ciocniri violente intre protestatari…

- Președintele Donald Trump a fost dus intr-un buncar din Casa Alba, pentru a fi pus la adapost, vineri seara, cand protestatarii din jurul Casei Albe incepusera sa devina violenți. Informația a fost confirmata pentru CNN de un oficial al Casei Albe, precum și de o sursa din randul forțelor de ordine.…

- Președintele Donald Trump a fost dus intr-un buncar din Casa Alba, pentru a fi pus la adapost, vineri seara, cand protestatarii din jurul Casei Albe incepusera sa devina violenți. Informația a fost confirmata pentru CNN de un oficial al Casei Albe, precum și de o sursa din randul forțelor de ordine.Donald…

- Președintele Donald Trump a scris sâmbata pe Twitter ca demonstranții care protestau în fața Casei Albe dupa moartea lui George Floyd ar fi fost întâmpinați de „cei mai rai câini și cele mai amenințatoare arme pe care le-am vazut vreodata” daca ar fi patrus…

- Un membru al staff-ului vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, motiv pentru care zborul cu care Pence urma sa ajunga vineri in statul Iowa a fost intarziat si unele dintre persoanele care urcasera la bordul avionului Air Force 2 au fost debarcate, potrivit…

- Presedintele Donald Trump suspenda toate intrarile persoanelor din tarile europene in SUA - cu exceptia Regatului Unit - timp de 30 de zile, pe fondul crizei COVID-19.Vezi și: coronavirusul-din-romania-are-forma-cea-mai_1439552.html" target="_blank">Adrian Streinu-Cercel vine cu cele mai NEGRE…

- Presedintele Donald Trump suspenda toate intrarile persoanelor din tarile europene în SUA - cu exceptia Regatului Unit - timp de 30 de zile, pe fondul crizei COVID-19, potrivit Mediafax. În cadrul unei apariții televizate, președintele Donald Trump a transmis ca toate calatoriile…