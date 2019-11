Stiri pe aceeasi tema

- Zidul de la granița cu Mexicul, aproape sa bage din nou SUA in ”shutdown”. Trump promulga un buget de compromis Presedintele american Donald Trump a semnat un compromis bugetar temporar adoptat de Congres, pana la 20 decembrie, pentru a evita paralizia administratiilor americane (”shutdown”),…

- Oficiali nord-coreeni si americani au purtat discutii in octombrie pentru prima data dupa ce presedintele SUA Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au convenit in iunie sa redeschida negocierile de denuclearizare, dar ele au esuat, in timp ce emisarul Coreii de Nord a declarat ca Statele…

- ”Am fost ingrijorat de apelul” telefonic, scrie Alexander Vindman in declaratia sa preliminara, pe care urmeaza sa o prezinte marti in Congres si din care The New York Times (NYT) a publicat fragmente.”Eu nu credeam ca este potrivit sa i se ceara unui Guvern strain sa ancheteze un cetatean…

- Hua Chunying, o purtatoare de cuvant a Ministerului chinez de Externe, a declarat vineri ca vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, minte, dupa ce acesta a acuzat Beijingul ca incearca sa cenzureze companiile americane și ca incalca drepturile protestatarilor din Hong Kong, potrivit Euronews.„Remarcile…

- China a avertizat miercuri ca va lua masuri dure împotriva Statelor Unite daca președintele Trump semneaza legea care ar duce la revizuirea anuala a statutului comercial special al orașului Hong Kong și ar putea sancționa oficialii chinezi, scrie Politico. "Daca documentul în cauza…

- Casa Alba a catalogat ancheta initiata de Camera Reprezentantilor, care ar putea conduce la demiterea lui Donald Trump, drept "constitutional ilegitima" si a afirmat ca nu va coopera cu investigatia. O criza constitutionala ameninta Statele Unite.

- Casa Alba a încercat sa restricționeze accesul la notele privind apelul telefonic dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui avertizor de integritate a carui semnalare a fost publicata joi de Congres, care a deschis o ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui,…

- China l-a convocat miercuri pe ambasadorul Germaniei la Beijing și a avertizat ca relațiile dintre cele doua țari risca sa fie afectate dupa ce ministrul german de Externe, Heiko Maas, a avut o intalnire saptamana aceasta cu Joshua Wong, unul din liderii protestelor din Hong Kong, potrivit MEDIAFAX.Citește…