Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca nu a facut nicio intelegere cu liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un privind retragerea trupelor americane de pe teritoriul Coreei de Sud, relateaza site-ul postului Fox News.

- Kim Jong-un l-a invitat pe Donald Trump, in cadrul intalnirii lor din Singapore, sa efectueze o vizita la Phenian, iar el a acceptat la randul sau invitatia de a merge in Statele Unite, a anuntat miercuri agentia nord-coreeana de presa citata de AFP. “Kim Jong Un l-a invitat pe Trump sa efectueze o…

- Presedintele american Donald Trump s-a razgandit in acest weekend contra aliatilor din Europa si Canada, pe care i-a amenintat cu taxe vamale mari, dupa summitul G7 care s-a incheiat cu un esec, scrie AFP, citata de news.ro. Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comuncatul final al…

- Presedintele SUA, Donald Trump, spera sa il invite pe liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, in Statele Unite, daca negocierile se vor derula bine, informeaza site-ul agentiei Associated Press.- in curs de actualizare

- „Atacurile coalitiei conduse anul trecut de Statele Unite impotriva Statului Islamic (SI) in orasul sirian Raqqa ar fi incalcat legislatia internationala punand in pericol vietile civililor”, a declarat marti organizatia pentru apararea drepturilor omului Amnesty International, informeaza Reuters, citata…

- Dictatorul nord-coreean, Kim Jong-un, s-a plans ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, de „hegemonia SUA”, in timp ce unul dintre locotenentii sai de varf a facut o vizita la New York pentru a pregati un viitor summit cu presedintele american Donald Trump, scrie The Guardian, informeaza news.ro.…

- Președintele SUA Donald Trump a avertizat miercuri Federația Rusa cu iminența unui atac asupra Siriei, unde se afla militari ruși, ca urmare a unui presupus atac chimic asupra populației civile, comandat de regimul președintelui Bashar Al-Assad. Trump a reacționat astfel la un avertisment al Moscovei,…

- Președintele comisiei parlametare de control a activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi seara, dupa audierea lui Florian Coldea, ca acesta a confirmat organizarea unei petreceri de Craciun, dar ca nu s-a taiat niciun porc. Potrivit lui Claudiu Manda, Florian Coldea a confirmat evenimentul de…