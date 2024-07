Stiri pe aceeasi tema

- "Situatia actuala nu este buna. Iranul, din cauza incetarii acordului nuclear, in loc sa fie la cel putin un an distanta de a avea capacitatea de a produce material fisionabil pentru o arma nucleara, este acum probabil la o saptamana sau doua de a putea face acest lucru", a afirmat seful diplomatiei…

- "Situatia actuala nu este buna. Iranul, din cauza incetarii acordului nuclear, in loc sa fie la cel putin un an distanta de a avea capacitatea de a produce material fisionabil pentru o arma nucleara, este acum probabil la o saptamana sau doua de a putea face acest lucru", a afirmat seful diplomatiei…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca va „prezenta adevarul” despre razboiul impotriva Hamas atunci cand se va adresa Congresului american, pe 24 iulie, in timpul unei vizite la Washington, au declarat joi lideri republicani, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Netanyahu va vorbi in fata…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea sa treneze incheierea razboiului in Fasia Gaza din motive politice proprii, a apreciat presedintele american Joe Biden intr-un interviu publicat marti de revista Time, potrivit Reuters. Aceste comentarii ale lui Biden in interviul acordat in data de 28…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea sa treneze incheierea razboiului in Fasia Gaza din motive politice proprii, a apreciat presedintele american Joe Biden intr-un interviu publicat marti de revista Time, potrivit Reuters. Aceste comentarii ale lui Biden in interviul acordat in data de 28…

- Primii patru lideri ai Congresului SUA l-au invitat oficial pe premierul israelian Benjamin Netanyahu sa se adreseze unei ședințe comune a Camerei Reprezentantilor si Senatului, informeaza news.ro.„Ne alaturam statului Israel in lupta sa impotriva terorii, mai ales ca Hamas continua sa tina captivi…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat vineri ca Israelul a propus un nou acord „global” de incetare a focului ce cuprinde si eliberarea tuturor ostaticilor, transmit Reuters si AFP. Propunerea Israelului consta in retragerea tuturor fortelor sale de pe teritoriul palestinian timp de sase saptamani,…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas spune ca Statele Unite sunt singurele care ar putea sa opreasca Israelul sa atace orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, adaugand ca se așteapta ca asaltul sa aiba loc in urmatoarele zile, relateaza agenția Reuters, citata de The Guardian.„Facem apel la Statele Unite…