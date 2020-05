Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 500 de membri ai Garzii Nationale au fost desfasurati vineri la Minneapolis, in Minnesota, pentru a restabili calmul in acest oras cuprins de violente dupa moartea lui George Floyd, un afroamerican, in timpul unei arestari in forta, relateaza AFP.

- Trei jurnaliști de la CNN au fost luați în custodia poliției din Minnesota, în timp ce relatau în direct despre protestele din Minneapolis, locul în care un barbat de culoare a murit dupa ce un polițist alb l-a țintuit la pamânt timp de mai multe minute stând cu genunchiul…

- Twitter a mai marcat un punct in razboiul cu Donald Trump, joi, ascunzand un mesaj in care președintele ii amenința pe protestatarii din Minneapolis. Mișcarea a venit la cateva ore dupa ce președintele a semnat un ordin executiv impotriva rețelelor sociale.Mesajul postat de președintele SUA pe Twitter,…

- Twitter l-a acuzat vineri pe presedintele american Donald Trump de ”glorificarea violentei” si i-a marcat unul dintre mesajele pe care le-a postat pe Twitter despre revoltele urbane de la Minneapolis in urma uciderii lui George Floyd in timpul unei arestari in forta, despre care afirma ca incalca…

- Manifestantii, unii avand fetele acoperite, au incendiat un magazin de piese auto si au vandalizat un supermarket, amandoua situate in apropierea sectiei de politie unde lucrau inainte de a fi concediati, marti, ofiterii acuzati de uciderea lui George Floyd. Politistii au lansat gaze lacrimogene…

- Patru ofiteri din cadrul politiei din Minneapolis au fost concediati marti, dupa ce o inregistrare video a interventiei a fost pusa in circulatie pe retele de socializare. Scena - transmisa luni seara de o trecatoare pe Facebook Live - surprinde un barbat pus la pamant, pe burta, de catre un politist…

- Un taximetrist de 55 de ani din Craiova si o femeie de 39 de ani au decedat, duminica, intr-un accident rutier grav care a avut loc pe strada Raului in Craiova. Ceilalti pasageri ai taxiului, copilul femeii in varsta de 7 ani si bunicul acesteia, au fost transportati la spital in stare grava, noteaza…

- Un barbat din statul american Arizona a murit, iar sotia lui se afla in stare critica dupa ce au ingerat fosfat de clorochina - un produs utilizat la curatarea acvariilor, similar medicamentului anuntat de presedintele Donald Trump drept un tratament potential impotriva infectiilor cauzate de noul coronavirus,…