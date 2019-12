Donald Trump a ajuns la Londra pentru un summit NATO tensionat

Presedintele american, Donald Trump, a sosit luni seara la Londra pentru a participa la evenimentele care vor marca implinirea a 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice, un summit care se anunta tensionat dupa declaratiile omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca NATO se afla in stare de "moarte cerebrala", potrivit AFP. Avionul prezidential Air Force One a aterizat in cursul serii pe aeroportul Stansted, in apropiere de Londra. "Plec in Europa pentru a reprezenta tara noastra si a ma bate pentru americani in timp ce 'democratii care nu fac nimic' au programat intentionat…