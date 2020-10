Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA a fost testat pozitiv in timp ce lucra la planurile de relaxare a țarii, fiind infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri ai sai, diagnosticat cu Covid-19, scrie presa americana. Trump a anunțat diagnosticul…

- Presedintele american, Donald Trump anunțase ji ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al unei colaboratoare apropiate, scrie AFP, citata de agerpres. "Ea a fost testata pozitiv", a declarat Donald Trump pentru Fox News, confirmand informatii de presa referitoare…

- Donald Trump, președintele SUA, a anunțat ca este infectat cu COVID-19. De asemenea, și Melania, soția sa, a fost depistata pozitiva la testul pentru coronavirus. Anunțul a fost facut joi dimineața, pe Twitter, chiar de președintele SUA. Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza vineri ca, pana in prezent, 30 de cetateni romani, din cei aproximativ 100 care isi desfasoara activitatea in cadrul unei ferme din Herefordshire – Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, au fost testati pozitiv pentru COVID-19, transmite Agerpres.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ii da replica lui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a atacat PSD pentru tergiversarea legii carantinei. Tariceanu considera ca președintele Klaus Iohannis este rupt de realitatea și se intreaba cum de a deschis tocmai el subiectul cinismului in politica, in condițiile…

- Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, l-a acuzat, marți, pe președintele Klaus Iohannis ca intimideaza și șantajeaza Parlamentul pentru a adopta rapid proiectul de lege pentru carantinarea și izolarea individuala a pacienților infectați cu Covid-19. ”Nu acceptam amenințari și șantaj,…

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, potrivit datelor comunicate de catre autoritatile locale elene Consulatului General al Romaniei la Salonic, un cetatean roman aflat in insula Thassos si un altul aflat in Paralia Katerini au fost testati pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2, transmite…