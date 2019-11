Don Giovanni, de Mozart, pe scena Operei Nationale Bucuresti, in luna noiembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Turda și Casa de Cultura Turda va invita la spectacolul de opera NUNTA LUI FIGARO, de Wolfgang Amadeus Mozart pe un libret scris in limba italiana de Lorenzo da Ponte, avand ca inspirație comedia lui Pierre Caron de Beaumarchais – La folle journee ou Le mariage de Figaro.

- Cantaretul Leo Iorga, care a murit la varsta de 54 de ani, si-a dorit sa cante pana in ultima clipa in ciuda problemelor grave de sanatate. El a urcat pentru ultima oara pe scena in luna septembrie, alaturi de trupa Compact, oferind publicului un moment emotionant.

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" prezinta sambata, 19 octombrie 2019, incepand cu ora 19, opera ldquo;Don Giovanni" de W.A. Mozart si duminica, 20 octombrie 2019, de la aceeasi ora, opera "Madama Butterfly" de G. Puccini. Don Giovanni ndash; W.A. MozartDon Giovanni este o opera a carei…

- Balzac spunea in lucrarea „Istoria maririi si decaderii lui Cesar Birotteau”: Prima lege urmata de Dumnezeu este de a fi consecvent cu el insusi: fara unitate, nu e putere. Scena politica este in fierbere. Dupa trecerea motiunii, se fac consultari, negocieri, si mai abitir, de astazi, partidele politice…

- Iubitorii muzicii vor avea ocazia sa urmareasca astazi, de la ora 18.30, unul dintre cele mai indragite personaje create de Wolfgang Amadeus Mozart, pe scena urmand sa urce solistii, corul, baletul si orchestra Operei iesene, conducerea muzicala fiind asigurata de maestrul Alessandro Cedrone. Sambata,…

- Dupa o discuție dintre jurații de la iUmor despre anxietatea sociala, in care Delia se plange ca se simte stanjenita de oamenii din lift, concurenta Alida Coman vine sa vorbeasca despre oamenii antisociali printr-un moment de stand up.

- Un roman in varsta de 45 de ani, rezident in Ancona, fara probleme penale, risca o amenda uriașa, intre 5.000 și 10.000 de euro, pentru un gest nebunesc facut in public. Respectivul a fost prins urinand pe strada, a notat rotalianul.com. Scena a avut loc marți, 3 august 2019, in jurul orei 16:30, in…