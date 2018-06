Stiri pe aceeasi tema

- Domul din orasul german Koln a fost evacuat vineri de teama unui atac terorist, un suspect roman fiind arestat preventiv, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de publicatiile Express si Sachsische Zeitung. Domul din Koln este un monument istoric și de arhitectura, catedrala…

- Un roman in varsta de 20 de ani, Andrei Iancu, a fost retinut in portul Dover din Marea Britanie si acuzat de trafic de persoane, dupa ce Politia a descoperit in portbagajul masinii sale, intr-o valiza, un adolescent de 16 ani, scrie The...

- Aurel Ignat (25 de ani), cel de-al doilea luptator K-1, care a fost retinut duminica, 27 mai, in cazul omorului tanarului de 30 de ani din fata unui club de noapte din Chisinau, va petrece urmatoarele 30 de zile in izolator. Judecatoria Chisinau, sediul Rascani, a satisfacut demersul procurorilor de…

- Noi detalii in cazul crimei de la Gratiești unde a fost gasita o geanta care s-a constatat ca se afla o tanara cu urme evidente de moarte violenta. La momentul actual, a fost reținut un suspect, care ar fi comis crima. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre procurorul de caz, Ștefan Șaptefrați.

- Gheorghe Cuti, de 47 de ani, a fost arestat de poliție pentru furt calificat de cabluri de cupru, in dauna rețelei feroviare italiene, scrie presa italiana. El a fost gasit dupa ce, brusc, s-a inregistraat o intrerupere brusca a semnalelor de cale ferata dintre stațiile Acquicella și Bicocca, in Catania.…

- Cel putin 18 persoane au murit si alte cinci au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-un club din orasul Qingyuan, situat in provincia Guangdong din sudul Chinei, informeaza The Associated Press.

- Un barbat, banuit de comiterea unei infractiuni de furt, identificat si retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie au depistat in flagrant delict un barbat, in varsta de 32 de…