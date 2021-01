Domul din Florenţa se redeschide pentru public; continuă restaurarea mozaicului Baptisteriului Florenta, parasita de turisti din cauza pandemiei de coronavirus, redeschide pentru public, incepand de luni, domul si celebra sa cupola care domina orasul, au anuntat vineri serviciile culturale din capitala Toscanei intr-un comunicat, potrivit AFP.



Catedrala si cupola acesteia, proiectata de Brunelleschi, cea mai mare cupola din caramida construita vreodata, vor fi deschise de luni pana vineri, potrivit dispozitiilor guvernului care permite redeschiderea monumentelor si muzeelor in regiunile clasate ca avand risc moderat de coronavirus. In acest context, Galeria Uffizi din Florenta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

