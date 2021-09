Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu lanseaza un atac extrem de dur la adresa președintelui Klaus Iohannis și susține ca acestuia ”i se rupe in paișpe” de toate problemele romanilor, dar și de pandemie, singurul sau scop fiind sa-l impuna pe Florin Cițu președinte al PNL. ”Dupa ce ne-a trimis…

- Ludovic Orban s-a plans de tradarea unor liberali: „M-a durut, fraților”. El spune ca daca premierul Florin Cițu caștiga, „ inseamna ca putem sa ne ducem acasa, ca asta nu mai e PNL”. El spune ca și Cristian Bușoi a defilat cu Iohannis in 2017 și a pierdut cursa pentru șefia partidului. Orban a mers…

- In 13 septembrie, de la ora 18.00, Sala de Sport a Centrului Universitar Nord din Baia Mare (str. Dr. Victor Babeș, nr. 62/A) va gazdui conferința susținuta de Dr. Cristian Rachitan, un medic roman din New York. Dr. Cristian Rachitan e considerat unul dintre top 5 „Cei mai buni diagnosticienti din lume”.…

- Alaturi de Florin Citu, presedintele Iohannis poarta principala raspundere pentru aceasta criza. In loc sa aplaneze conflictul, a turnat gaz pe foc, parca tocmai ca sa se asigure de compromiterea coalitiei. Nu doar ca nu a facut nimic pentru a aplana criza, dar a si adancit-o prin atacul pe care l-a…

- Dan Barna a oferit o explicație penibila, cand a fost intrebat de ce prefecții și secretarii de stat ai USR-PLUS nu au demisionat, așa cum au facut-o miniștrii formațiunii. Dupa intalnirea cu Iohannis, Barna a aflat ca Florin Cițu nu a trimis la Palatul Cotroceni demisiile miniștrilor USR-PLUS. „Demisiile…

- Un baiat de noua ani a fost ucis dupa ce o cladire din New York a fost cuprinsa de flacari din cauza unui incendiu provocat de o trotineta electrica pus la incarcat peste noapte. Baiatul, identificat ca Remi Miguel Gomez Hernandez, a murit in incendiu și mai mult de o duzina de persoane au fost […]…

- Romania va avea cinci reprezentante in proba de simplu a turneului US Open, ultimul de Grand Slam al anului, programat sa inceapa luni, 30 august, la New York. Gabriela Ruse și-a asigurat prezența pe tabloul principal, dupa victoria cu 6-3, 6-0, in fața italiencei Federica Di Sarra, din ultimul tur…

- Premierul Florin Cițu face declarații de presa de la ora 14.00, la Palatul Victoria. Este prima ieșire publica a premierului de la izbucnirea scandalului privind reținerea sa in SUA. Evenimentul s-a petrecut in urma cu 20 de ani. Actualul șef al Guvernului de la București a fost reținut pentru ca a…