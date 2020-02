Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in vizita in orasul sau natal Sankt Petersburg, unde a depus o coroana la mormantul unuia dintre primii sai mentori politici, fostul primar Anatoly Sobchak, Vladimir Putin a fost abordat si filmat de trecatori. Presedintele rus a fost interpelat de o femeie in legatura cu nivelul de trai din …

- Președintele rus Vladimir Putin i-a mulțumit omologului sau american, Donald Trump pentru informațiile furnizate care au impiedicat un atac terorist pe teritorul Rusiei, informeaza BBC. Potrivit unui anunț de la Kremlin, cei doi au avut duminica o convorbire telefonica.Putin nu a dat detalii legate…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi ca este deschis unei eventuale modificari a Constituției, care sa includa și anumite propuneri precum creșterea puterii Parlamentului și limitarea numarului mandatelor prezidențiale, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit Mediafax.Ideea…