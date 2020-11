Domnule ministru Nelu Tataru, eu nu ma simt vinovat de tragedia de la Piatra Neamt! Intreaga tara a urmarit ieri inmarmurita stirile referitoare la tragedia de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt. O coincidenta, pe cat de ciudata, pe atat de macabra, face ca, in ultimii 10 ani sa avem parte, din 5 in 5 ani, de tragedii in urma carora au murit in incendii suflete nevinovate : 1. Pe 16 august 2010, trei nou nascuti au murit in incendiul declansat la Maternitatea Giulesti. Din pacate, la scurt timp, alti trei bebelusi au murit din cauza ranilor suferite in urma aceluiasi incendiu. 2. Pe 30 octombrie 2015, in urma tragediei provocate de un incendiu… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

