- Polițiștii Secției 1 Timișoara au reținut un barbat, de 41 de ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt. Miercuri, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați de catre un cetațean cu privire la faptul ca in timp ce se deplasa pe strada Eugeniu de Savoya din Timișoara a depistat un barbat…

- Un barbat din Arad a considerat probabil ca bataia este rupta din rai. El și-a batut sora de doua ori in aceeași zi, iar acum a fost reținut. Polițiștii Secției 1 Vlaicu au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele unui barbat de 35 de ani, care, pe fondul consumului de alcool și-a agresat […]…

- Accident sinistru in Timișoara. Un șofer de doar 37 de ani a murit dupa ce a facut infarct la volan. Omul a produs și un accident in care au fost implicate alte doua mașini. Citește și: Florin Cițu DA BOMBA! PRIMUL SPOR care li se va TAIA bugetarilor: Am descoperit sporuri de care nu știam…

- 2.867 de misiuni au fost desfașurate de efectivele Gruparii de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timisoara in cursul anului 2020, in creștere cu peste 40 % fața de anul anterior. Specificul anului 2020, cu un puternic impact in plan social, datorat situației generate de raspandirea SARS-CoV-2, a influențat…

- Duminica, in jurul orei 9:00, politistii timiseni au fost sesizati prin apel 112 de catre un barbat ca pe strada Bucegi din localitatea Chisoda se afla o mașina carbonizata cu posibile urme de cadavru in ea. Polițiștii Sectiei 1 Rurale, criminalisti din cadrul I.P.J Timiș si polițiștii Serviciului de…

- Un barbat de 44 de ani din Ciugud a fost prin in flagrant de catre polițiștii din Alba incercand sa vanda un dispozitiv de ochire cu laser, pentru armele de vanatoare, obiect interzis pentru deținere. Polițiștii din Alba l-au prins, in flagrant, pe un barbat care incerca sa vanda in... Articolul FLAGRANT:…

- Un litru de ulei uzat aruncat in natura ar putea polua un milion de litri de apa, avertizeaza specialiștii. Mai mulți tineri din Timișoara au gasit insa o soluție ca acesta sa nu mai fie aruncat la intamplare. Il colecteaza adecvat și il transforma, dupa ore in șir de munca, in lumanari parfumate.„E…