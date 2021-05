Domnul ne este Înviere! Punct central al istoriei, Invierea Domnului Iisus Hristos, este Evenimentul care marcheaza, intr-un mod profund și definitiv, timpul mantuirii noastre. Sarbatorita in anotimpul care ne dezvaluie frumusețile creației, biruința Vieții asupra morții ne reveleaza importanța credinței, evidența dragostei și devenirea prin nadejde. Dar și faptul ca suntem chemați la a redescoperi ce inseamna a fi […] Articolul Domnul ne este Inviere! apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

