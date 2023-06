Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc in regiunea Ulianovsk, vestul Rusiei, au anunțat luni, 5 iunie, oficialii locali, care au precizat ca cel puțin 8 persoane au murit, iar alte zeci au nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au consumat cidru otravit, relateaza Reuters.Bautura otravita a fost comercializata sub eticheta…

- Miniștrii apararii din Rusia și Belarus au semnat, joi, un document pentru desfașurarea de arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, a relatat agenția de presa ruseasca Tass, citata de Reuters. Moscova va pastra controlul asupra armelor și asupra oricaror decizii privind utilizarea acestora,…

- Ministrii Apararii din Rusia si Belarus au semnat, joi, un document referitor la desfasurarea de arme nucleare tactice rusesti in Belarus, a relatat agentia de presa rusa de stat TASS, citata de The Guardian. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a precizat ca „desfasurarea de arme nucleare pe teritoriul…

- Cel putin 26 persoane au murit in urma unei coliziuni intre un minibuz si un TIR pe o autostrada, in statul mexican Tamaulipas, anunta autoritatile locale, relateaza Reuters si AFP. Accidentul a avut loc duminica, pe o autostrada care asigura o legatura intre orasele Hidalgo si Zaragoza, in sudul acestui…

- UPDATE: O femeie a fost preluata de un echipaj medical si dusa la spital, in stare de inconstienta. Un barbat a fost declarat decedat de catre medici. Compania a demarat propria ancheta si a precizat ca incidentul a avut loc in timpul unor manevre uzuale. ”La data de 13 mai a.c., in jurul orei 17.15,…

- Un participant la maratonul organizat satamana trecuta la Londra a murit, dupa cursa, in timp ce mergea spre casa. Steve Shanks a decedat pe data de 23 aprilie, imediat dupa ce acesta participase la un maraton, au aratat organizatorii competiției intr-un cominicat de presa. „Steve, care avea 45 de…

- Rusia a inceput sa foloseasca noile tancuri T-14 Armata impotriva pozitiilor fortelor ucrainene, „dar aceste tancuri inca nu au participat la operatiuni de asalt directe”, a anuntat marti agentia de presa rusa RIA, care citeaza o sursa apropiata acestui dosar. Modelul T-14 Armata este cel mai modern…

- Rusia a notificat Statele Unite ca testeaza o racheta balistica intercontinentala, a declarat miercuri adjunctul ministrului rus de externe Serghei Riabkov, citat de agentia de presa rusa Interfax, preluata de EFE, citata de Agerpres. „Da, toate notificarile despre lansari de rachete balistice intercontinentale…