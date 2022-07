Stiri pe aceeasi tema

- Juniori TALENTATI… Judetul Vaslui ramane o adevarata pepiniera pentru loturile nationale de fotbal. Saptamana trecuta, la Ramnicu Valcea, s-au desfasurat fazele finale de selectie pentru formarea loturilor nationale la categoriile Under 11, U12 si U13. Nu mai putin de 8 jucatori din judetul nostru au…

- In anul școlar 2022-2023, programul Ucenic Electrician ramane o alternativa pe care tinerii de clasa a VIII-a se pot baza, oferind reperele pentru un viitor profesional sigur. In perioada 4-8 iulie, respectiv 26-28 iulie 2022, absolvenții de clasa a VIII-a pot alege o specializare in domeniul electric,…

- Sambata, 4 iunie, la Ramnicu Valcea, a avut loc Supercupa Romaniei U17 (jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2005), trofeul fiind disputat de echipele Farul U17, castigatoarea Cupei Romaniei U17, si Universitatea Craiova U17, castigatoarea Ligii Elitelor U17. Partida a fost controlata cu autoritate de constanteni,…

- CSM Slatina si CS Dacia Mioveni 2012 si au asigurat prezenta in Liga Nationala de handbal feminin, dupa victoriile obtinute, sambata, in turneul de baraj gazduit de Sala Sporturilor "Traian 39; 39; din Ramnicu Valcea.CSM Slatina a dispus de CSM Unirea Slobozia cu 35 23 19 14 , cele mai bune de la invingatoare…

- In aceasta dimineata a avut loc, la Ramnicu Valcea, Supercupa Romaniei U17 jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2005 , intre Farul U17 castigatoarea Cupei Romaniei U17 si Universitatea Craiova U17 castigatoarea Ligii Elitelor U17 . Conform reprezentantilor Academiei Hagi, partida a fost controlata cu autoritate…

- Timp de trei zile, la Ramnicu Valcea, au avut loc intrecerile Cupei Sperantelor la fotbal. Competitia a fost adresata categoriilor de varsta 2010, 2012 si 2015, Academia Hagi participand cu cate doua formatii la primele doua categorii: 2010: Academia Hagi Alb, Academia Hagi Albastru (antrenor Bogdan…

- Polițiștii Biroului Rutier Ramnicu Valcea au intervenit astazi la un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Din primele verificari efectuate se pare ca ar fi vorba de un barbat de 50 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea, care in timp ce conducea un auto pe strada Republicii din Ramnicu Valcea…

- Fostul internațional Marius Niculae și Diogo Viana, portughezul celor de la FC Argeș, s-au reintalnit zilele trecute dupa o pauza de aproape 20 de ani. Viana evolua pentru juniorii lui Sporting in perioada in care „Sageata” impresiona in tricoul „leilor”. Portughezul de 32 de ani a detaliat pentru GSP.ro…