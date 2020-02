Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” din cadrul filialei timișorene a Academiei Romane organizeaza in 26 februarie, de la ora 11,00, conferința cu tema „O gandire de trei secole: Dora dʹIstria”, care va avea loc in aula din bulevardul Mihai Viteazu nr. 24, și va fi susținuta de prof. univ.…

- Libraria Humanitas din Timisoara lanseaza luni, 10 februarie, de la ora 18.00, volumul „Anxietatea. O poveste personala despre frica, speranta si cautarea linistii interioare” de jurnalistul si editorul american Scott Stossel, care, la doar cateva zile de la aparitia sa, in 2014, a devenit, potrivit…

- Libraria timisoreana Humanitas de pe strada Eugeniu de Savoya gazduieste in 30 ianuarie, de la ora 18.00, o seara japoneza prilejuita de lansarea volumului „O dimineata de iubire pura” de controversatul dar extrem de interesantul scriitor Yukio Mishima, care s-a sinucis in urma cu 50 de ani prin metoda…

- „Leii din Banat” nu au avut timp de respiro de sarbatori. Dupa prima mansa cu Pitestiul din Cupa, cei de la SCM Timisoara au fost de Revelion cu gandul la urmatorul adversar din campionat. Sambata, pe Bega soseste ocupanta locului 1 – U-BT Cluj-Napoca. Baschetbalistii banateni au jucat pe 29 decembrie,…

- Anul 2019 a fost unul plin de realizari pentru Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara, susține conducerea unitații medicale. Asta pentru ca au fost realizate sau incepute o serie de proiecte. De asemenea, sute de oameni din tot vestul Romaniei, și nu numai, au fost operați pe inima la Timișoara…

- Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al filialei timisorene a Academiei Romane organizeaza marti, 17 decembrie, de la ora 11.00, in aula filialei academiei de pe bdul Mihai Viteazu nr. 24, o manifestare cultural-stiintifica cu tema „Timisoara. Istorie si contemporaneitate”. Evenimentul este…

- Revista Galaxia 42 a fost inființata cu scopul de a promova literatura și arta science-fiction și fantasy. Revista are acoperire naționala și sediul in Timișoara. Echipa de redactori este formata din scriitori de science-fiction & fantasy și fani. Revista este sprijinita pe plan local de Clubul Galaxia…

