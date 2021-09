Domițian, urât de supuși, ucis de soție In aceasta zi a anului 96 d.Hr., unul dintre cei mai urați imparați ai Romei și-a gasit moartea in mainile propriei soții și ale servitorilor, spre mulțumirea Senatului și bucuria zecilor de supuși care se temeau pentru viețile lor. Domițian a fost fiul unui mare imparat, Vespasian, și frate al unui imparat bun, Titus, impotriva […] The post Domițian, urat de supuși, ucis de soție first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

