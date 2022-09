Dominique lanseaza No Drama si schimba dinamica relatiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa HaHaHa Production a preluat controlul canalelor lui Smiley, care e in vacanța, intr-o mica pauza de la online. Colegii lui au decis sa lanseze o piesa pe care el o amana de ceva timp, dar care este “hit-ul studioului”, fiind pe repeat de cateva luni. Astfel, Smiley lanseaza, deși nu știe, „Colecționara”,…

- AlbWho, Just-A-Gemini și Serena formeaza un trio neașteptat și lanseaza „Chupapi”, care transforma un clip viral de pe TikTok intr-o piesa complexa, ca un imn al verii. „Chupapi” reușește sa combine vocea inconfundabila a Serenei cu ritmurile puternice, dar totuși minimaliste aduse de AlbWho și Just-A-Gemini.…

- Piesele Fly Project sunt iubite in toata lumea, strang miliarde de vizualizari și sute de mii de aprecieri pe social media, iar publicul le canta și le pune la petreceri și dupa ani buni de la momentul lansarii. Raisa, superhitul Fly Project care a facut senzație in muzica romaneasca in anul 2005, se…

- Syan Lion revine in atenția publicului cu un nou single, o colaborare inedita cu Valah. Piesa se numește „Ghidare” și beneficiaza de un videoclip filmat in Liguria, Genova, Italia. Un concept al iluminarii consta in a fi conștient, prezent. Un om iși dezvolta mintea, sufletul și trupul cu ajutorul unor…

- Astazi, 10 iunie, artistul Halsey, care influențeaza genurile muzicale, și-a lansat noul single, „So Good” – o privire sincera asupra drumului uneori ocolit pe care il parcurge dragostea. Piesa a fost produsa de Tobias Karlsson și Max Martin. Videoclipul pentru „So Good” a fost regizat de Alev Aydin,…

- Liviu Teodorescu lanseaza piesa „Am nevoie de tine”, un imn al modului in care persoana iubita te face sa te simți complet. Liviu, unul dintre cei mai versatili artiști din Romania, abordeaza stilul de muzica dance pe care l-a integrat cu succes in piesele cu mesaj care l-au consacrat. „Piesa „Am nevoie…

- Muzica Fly Project este permanent in toate cluburile din lumea intreaga, strange sute de milioane de vizualizari si zeci de mii de oameni impreuna, la concerte. Tudor a decis sa scoata si o piesa cu un mesaj puternic, care da speranta si bucurie celor care le-au pierdut, din orice motiv.