Dominique a lansat noul single “Ora 3” Dupa succesul pe care l-a inregistrat cu piesa anterioara “Razbunatoare” , Dominique se prezinta in fața publicului cu noul single “Ora 3” in care iși canta povestea de dragoste. “Ideea piesei “Ora 3″ a fost inspirata dintr-o experiența personala, intr-un moment oarecum neașteptat. Cand oamenii din jurul meu dansau in club, eu m-am simțit inspirata, am scos telefonul și am inceput sa imi aștern sentimentele in versuri. Este o piesa intima și tocmai din acest motiv, cred ca oamenii se vor regasi in mesaj”, a declarat Dominique. Odata cu lansarea acestei piese, Dominique a anunțat și noua colaborare… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

