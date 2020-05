Administrația locala a inceput sa „infrumusețeze” zona centrala in pregatire pentru relaxarea restricțiilor de circulație. Daca evenimentul Timfloralis 2020 a fost anulat, Horticultura SA a preluat celebrele arcade și „inimioare” pe care le va decora și „planta” in Piața Libertații și in Piața Unirii. In total, in parcurile și ghivecele din zona Cetate vor ajunge […] Articolul Dominic Samuel Fritz: „Bani pentru elevi, nu pentru panseluțe și petunii” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .