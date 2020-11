Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie si Uniunea Europeana se pregatesc pentru o saptamana "foarte importanta", a declarat duminica ministrul britanic de externe Dominic Raab, in contextul in care discutiile cu privire la un acord comercial post-Brexit intra in linie dreapta fara ca divergentele majore sa fi fost rezolvate,…

- Negociatorul sef al UE pentru incheierea unui acord post-Brexit cu Regatul Unit, Michel Barnier, reia vineri la Londra tratativele cu guvernul britanic privind relatia comerciala post-Brexit ajunse intr-un stadiu critic, relateaza AFP. ''Nu suntem departe de momentul ''take it or leave…

- Guvernul Boris Johnson a anuntat, vineri, ca va continua pana in ultimul moment negocierile cu Uniunea Europeana, subliniind ca este posibil un acord privind relatiile bilaterale post-Brexit noteaza Mediafax. "Astept sa il primesc pe negociatorul UE, Michel Barnier, si echipa lui, la Londra,…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana mai au mult de lucru pentru ajungerea la un acord bilateral privind relatiile post-Brexit, a anuntat vineri dupa-amiaza Michel Barnier, negociatorul-sef al UE, anunța MEDIAFAX."Dupa sapte zile de negocieri intense la Londra, discutiile continua cu David…

- Aceasta discutie este programata intr-un moment critic al negocierilor, cu o zi inainte de un summit european consacrat in parte Brexitului si din care Boris Johnson a facut un termen-limita in vederea ajungerii la un acord. ”Nu are sens sa ne gandim la termene-limita dincolo de aceasta data”, aprecia…

- Barnier a citat problema ajutorului de stat, a garantiilor unei concurente loiale, dar si pescuitul, aprovizionarea cu energie si pretul carbonului intre blocajele in negocieri, potrivit sursei citate. Aceasta a noua runda de negocieri s-a desfasurat de marti si pana vineri. Negocierile continua la…

- Negociatorii sefi pentru Brexit ai UE si Marii Britanii s-au intalnit joi la Bruxelles pentru a incerca sa evite intreruperea negocierilor privind viitoarea relatie bilaterala comerciala, in pofida dorintei executivului de la Londra de a reveni asupra conditiilor agreate initial, informeaza AFP. Negociatorul…

- ”Mai devreme sau mai tarziu, Regatul Unit va trebui sa clarifice ceea ce vrea. Este imposibil sa paraseasca clubul european si in acelasi timp sa pastreze toate avantajele”, a declarat Charles Michel Reuters si altor cinci agentii de presa europene. ”Regatul Unit va trebui sa-si clarifice pozitia. Pentru…