- Euroscepticul Dominic Raab a fost numit luni ministru pentru Brexit in guvernul britanic, dupa ce in urma cu o zi David Davis a demisionat din acest post, din cauza dezacordurilor cu orientarea dorita de premierul Theresa May, a anunțat Downing Street, potrivit AFP.

- Intr-un discurs ținut la Paris, Soros a afirmat ca Uniunea Europeana se afla intr-o "criza existențiala", menționand trei probleme presante: migrația, austeritatea și dezintegrarea teritoriala. El a exemplificat dezintegrarea teritoriala prin Brexit - ieșirea Marii Britanii din UE - pe care a numit-o…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari joi, la Sofia, ca menține planul ca Marea Britanie sa iasa din uniunea vamala dupa parasirea Uniunii Europene de catre tara sa, transmite Reuters. Aflată în capitala bulgară pentru Summitul UE-Balcanii Occidentali, Theresa May a fost întrebată…