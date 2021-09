Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei spune ca astazi a venit timpul „sa tragem linia la Horticultura”. „Ne-ați trimis plangeri și sesizari privind starea parcurilor și a malurilor Begai, noi am facut inspecții și am transmis solicitari, adrese și notificari catre SC Horticultura SA, societatea pe care o platim pentru…

- CRIZA politica din Romania: Florin Cițu cheama toate partidele la consultari privind independența energetica a țarii CRIZA politica din Romania: Florin Cițu cheama toate partidele la consultari privind independența energetica a țarii Premierul Florin Citu a anuntat duminica, la Baia Mare, ca intentioneaza…

- Premierul Florin Citu este o persoana care a avut „grave probleme” cu legea in trecut si care „abuzeaza de ea in prezent”, se arata in textul motiunii „Demiterea Guvernului Citu, singura sansa a Romaniei de a trai”, depusa vineri seara de catre USR PLUS si AUR. Potrivit acesteia, Romania este condusa…

- Primarul USR PLUS al orașului Timișoara, Dominic Fritz, susține ca premierul Cițu și o parte din PNL nu au voința politica pentru reforma Justiției. Demiterea lui Stelian Ion nu a fost un gest nervos, iar...

- Protejati-va ochii de ecrane! - Acesta este sfatul cercetatorilor care promoveaza protectia vederii impotriva luminii albastre. In ziua de azi, lumina albastra a devenit un dusman pentru oameni, indiferent de varsta lor, chiar si pentru copiii care petrec multe ore pe tablete sau calculator.…

- Hoții au dat lovitura, azi noapte, in Timișoara – au furat un Porsche din zona Blașcovici, in jurul orei 4. Proprietarul a reușit sa urmareasca mașina, in valoare de aproape 90.000 euro, cu ajutorul aplicației Porche pana la 04.45 – autoturismul a mers 53 de minute. Apoi hoții au deconectat GPS-ul. Mașina…

- Conducerea județeana interimara a PNL Timiș a inceput prigoana impotriva membrilor PNL Timișoara, susține tabara Ambruș. „Așa zisul Birou Politic Local al PNL Timișoara, inventat de catre președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, și pe care il consideram ilegitim, propune spre sancționare zeci…

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza in curtea unei case de pe buleardul Constantin Brancoveanu din Timișoara. Din primele informații, a luat foc o anexa construita in curtea interioara. Pompierii lupta acum cu flacarile pentru a impiedica extinderea incendiului, anexa noua fiind lipita…