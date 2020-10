Stiri pe aceeasi tema

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca si-a propus ca in termen de trei ani sa reabiliteze, in cadrul unor proiecte care implica si fonduri europene, sistemul de termoficare al Bucurestiului. Nicusor Dan sustine ca sistemul administrat de Termoenergetica este „aproape de nivelul critic”…

- Primarul ales al Sectorului 3, Robert Negoita, considera ca, acolo unde exista semne de intrebare legate de corectitudinea votului de duminica, este "absolut obligatorie" si "necesara" renumararea acestora. "Ceea ce se intampla in ultimele zile risca sa devina o lovitura crunta data democratiei din…

- Octavian Ursu, primarul roman al orasului german Gorlitz, in urma alegerilor locale din mai 2019, l-a sunat, luni dimineata, pe germanul Dominic Fritz, pentru a-l felicita dupa ce a devenit primar in Timisoara. Similitudinea dintre Octavian Ursu, primarul orasului german Gorlitz, si Dominic Fritz,…

- Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS pentru funcția de primar al Timișoarei, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre modul in care se face campanie electorala in Romania, dar și despre cum vede candidatul USR-PLUS viitorul…

- Patru ani de dezvoltare intensa și planuri mari pentru viitor la Giarmata Interviu cu Virgil Bunescu, primarul comunei Giarmata Care sunt cele mai importante investitii realizate in ultimii patru ani de mandat la Giarmata? In ultimii patru ani de mandat am avut investitii din plin deoarece primaria…

- Primarul din Târgu Mures, Dorin Florea, a declarat marti, pentru Agerpres, ca a decis sa nu mai candideze pentru un nou mandat, dupa 20 de ani petrecuti în fruntea administratiei publice a orasului, însa va candida ca independent pentru presedintia Consiliului Judetean (CJ) Mures."Trebuia…

- Romania a ajuns intr-o situatie critica, iar in astfel de momente, este nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Inca o unitate mobila de Terapie Intensiva vine de astazi in sprijinul medicilor si al pacientilor din Timisoara. Sunt 12 paturi in plus si echipamente complete pentru bolnavii care au ajuns…

- Șerban Șovaiala, consilier local independent in acest mandat, a anunțat pe blogul personal ca va candida la funcția de primar al Brșaovului, tot ca independent. Am luat decizia de a candida la primaria Brasov. Aceasta decizie a venit in urma unui proces de lunga durata, practic de 4 ani, de la momentul…