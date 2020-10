Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre PNL și USR PLUS pentru majoritațile din Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș au „implodat” in ultimele minute de discuții, cele doua parți anunțand ca nu au ajuns la un numitor comun. „Sunt dezamagit de atitudinea de astazi a PNL care a decis, in cateva minute, dupa…

- Surpriza la finalul negocierilor PNL - USR-PLUS pentru o alianța la nivel local pentru Consiliul Județean Timiș și Consiliului Local Timișoara. Cu 5 minute înainte de conferința ade presa programata pentru a anunța încheierea acestei alianțe, dupa trei zile de negocieri, echipa primarului…

- Reprezentanții Alianței USR-PLUS și cei ai PNL din Timiș au avut astazi, vineri, 16 octombrie, o prima intalnire pentru deschiderea negocierilor care au ca obiectiv formarea majoritații in Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș, dar și colaborarea in localitațile din județ.

- Vineri va avea loc marea intalnire de imparțire a locurilor de șefi ai administrației intre cei de la USR PLUS și PNL, a confirmat Cristian Moș, presedintele USR Timis. El spune ca a discutat deja cu Alin Nica și a menționat ca discuțiile purtate vor porni de la ideea ca USR PLUS a caștigat alegerile.…

- Doi liberali și-au depus astazi, oficial, la PNL Timiș, renunțarea la mandatul de consilier județean. Este vorba despre Cosmin Ligius Buboi și Nicolae Bitea. Pana la ora 12, au avut termen pentru a proceda la fel alți doi aleși de pe lista PNL pentru CJT: Alin Popoviciu și Calin Roman. Deoarece aceștia…

- PNL si USR-PLUS vor incheia o alianta administrativa in Timis dupa ce niciuna dintre formatiuni nu a reusit sa obtina majoritate. Pentru a-si promova proiectele, Dominic Fritz are nevoie de voturile liberalilor, iar Alin Nica nu poate conduce Timisul fara sprijinul USR-PLUS.

- Presedintele PMP Timis este convins ca partidul pe care il reprezinta va fi surpriza alegerilor locale in judetul Timis. „Ieri am facut o plimbare prin centrul Timisoarei alaturi de colegii candidați de pe listele pentru Consiliul Județean Timis si Consiliul Local Timisoara, am vorbit cu cetatenii si…

- USR-PLUS și-a prezentat echipa de candidați pentru Consiliul Local Timișoara, evenimentul fiind „moderat” de candidatul pentru funcția de primar, Dominic Fritz. „Bine ați venit la un nou capitol al revoluției bunei guvernari, pe care o vom incepe in 27 septembrie. Va fi o zi definitorie pentru viitorul…